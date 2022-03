Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sık sık tekrarladığımız bir tespitimiz var. Diyoruz ki; AK Parti milletin partisidir, AK Parti'yi kuran da iktidara getiren de girdiği 15 seçimin tamamında sandıktan birinci çıkaran da verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da milletimizdir. Bunun için de siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz" dedi.



AK Parti kadrolarının tüm kademeleriyle millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluştuğunu söyleyen Erdoğan, böyle olduğu için de AK Parti'nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüklerini söylediklerini aktardı.



Tüm parti organlarında, şehirlerine ve Türkiye'ye hizmet eden herkesin bu bayrak yarışında yer aldığına dikkat çeken Erdoğan, kendilerinin de bu davanın manevi bayrağını önceki büyüklerinden devraldıklarını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır, katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. Bu resmin içinden hangi rengi, hangi motifi, hangi çizgiyi, hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada bir büyük eksiklik ortaya çıkar. Sözüm sizlerle birlikte ağustos ayında 21'inci yılını geride bırakacağımız AK Parti'mizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir" diye konuştu.



"ÜLKEYE HİZMET ETMEK SADECE UNVANLA, SADECE MAKAM MEVKİ İLE OLMAZ"



"Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim, ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla, çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak ne ülke olarak böylesine bir hazineye sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz. Hiçbir haklı, haksız gerekçe sizlerin kendinizi AK Parti'nin ve ülkenin verdiği mücadelelerin dışında tutmanızın sebebi, bahanesi olamaz. Ülkeye hizmet etmek sadece unvanla, sadece makam, mevki ile olmaz. Anadolu'yu kendimize çerisiyle, dervişiyle, ahisiyle, abdalıyla birlikte, hep birlikte vatan yaptık. Milli Mücadeleyi 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır' anlayışıyla kadını erkeği, her yaştan, her kökenden, her meşrepten insanımızın seferberliğiyle kazandık. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin, geri kalmışlığın pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte kurtardık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde aynı anlayış, inanç ve azimle çalışmaları, gayret göstermeleri gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:



"Her biriniz bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi unvanla, şöhretle, maddi değerle ölçülemeyecek düzeyde birer markasınız. Sizlerden işte bu marka değerinizin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerinizdeki hakkının gereğini yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gererek miras bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü, itibarı, çevreyi, imkanı sonuna kadar kullanmanızı istiyorum. Sizlerden aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinizde huzur içinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda her hal ve şart altında 'üzerime düşeni yaptım' diyebileceğiniz bir gayret sergilemenizi özellikle istiyorum. Sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu, 'Kim var?' denildiğinde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Buradaki her bir arkadaşımda ve temsil ettiği tüm kardeşlerimizde tüm bunları Allah için yapacak bir inanç bir irade, bir adanmışlık, bir mücadele azmi olduğunu biliyorum."



"MÜCADELE BAYRAĞINI YÜKSELTELİM DİYORUM"



"Biz bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi sizlerin desteğini, duasını, varlığını yanımızda hissederek verdik" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne sizlerle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmetle elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yine, yeniden tekrar ve daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023 Haziranında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053'e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır."



Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Forum Metaverse" toplantısında partililerin yanı sıra akademisyenler ve gençlerle geleceğin teknolojilerini konuştuklarını söyledi.



Dünya tarihinin en hızlı teknolojik gelişiminin yaşandığı bir dönemde kendileri gibi geçiş dönemi nesillerine düşen çok önemli görevlerin olduğunu ifade eden Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiğinde ülkenin her alanda sancısını çektiği asırlık ihmalleri, altyapı ve üstyapı eksiklerini kucağında bulduğunu söyledi.



Erdoğan, iktidara gelince hemen kolları sıvadıklarını, planlarını, programlarını hazırladıklarını, kısa sürede cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetler ortaya koyduklarını ifade etti.



Türkiye'nin altyapısı geliştikçe yatırım ve üretiminin çoğaldığını, istihdamının arttığını, ihracatının yükseldiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm gayretlerimize rağmen arzu ettiğimiz yere gelmekte zorlanıyorduk. Kusura bakmayın, Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık, orada da şifa bulduk elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Tabii bir de buna 2013'te başlayan ve kesintisiz devam eden, ülkede kaos çıkarma, istikrarımızı bozma, güvenliğimizi zayıflatma girişimleri eklendi. Hamdolsun bu tuzakların ve saldırıların hepsinin üstesinden geldik."



Erdoğan, salgınla birlikte küresel üretim ve lojistik sisteminde yaşanan sarsıntının, bunca yıldır ülkeyi hazırladıkları büyük atılım için önlerine tarihi bir fırsat çıkardığını dile getirdi.



Bu arada yaşadıkları zorlu hadiselerin de etkisiyle ekonomi programında köklü bir değişikliğe gitme zaruretiyle karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemizi klasik, faiz, kur, enflasyon kabullerinin dışına çıkartarak kendi ihtiyaçlarımıza uygun, önümüze çıkan fırsatları değerlendirebilmemize imkan sağlayacak yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, bölgesel, siyasi ve ekonomik gerilimlerin ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu bir dönemdeyiz. Bu durumun olumsuz etkilerini de yaşıyoruz. Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Ardından hem kurdaki yükseliş hem de küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara yöneldik. Bu doğrultuda asgari ücret artışından memur ve işçi maaşlarına yapılan zamlara, sosyal desteklerin yelpazesinin genişletilmesinden enerji sübvansiyonlarına kadar pek çok adımı attık. Sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık bir kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir."



Halen elektrik ve doğalgazda ciddi sübvansiyon yaptıklarına dikkat çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük, çok önemli rakamlardır. Buna rağmen vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin, hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin aç gözlülüğünden kaynaklansın hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel krizlerle uğraşırken vatandaşımızın günlük hayatını etkileyen sorunları asla ihmal etmiyoruz. Ancak bu hususları değerlendirirken şu gerçeklerin de asla unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyden önce Türkiye, insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye, insanların yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışırken devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir. Asıl önemlisi, Türkiye, istihdamı yani insanların çalışacak iş, evlerine götürecek ekmek, kirasını ödeyecek para, çocuklarına mahcup olmayacak geçim meselesini her şeyin önünde tutan bir ülkedir. Evet, hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz."



Erdoğan, hayat pahalılığının olumsuz etkilerinin yanı başlarındaki Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissedildiğini vurguladı.



"Her hesabı Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki asgari ücret karşılaştırmasıyla yapanlar bir de bu mukayeseyi, insanların alışageldiği hayat biçimleri, satın alma güçleri bakımından yapsınlar da ortaya çıkan fotoğrafı görsünler." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kiradan benzine, yol parasından yiyeceğe, kıyafetten doğalgaza bu mukayeseyi yaptığınızda gerçek durum daha iyi anlaşılacaktır. İstihdamı yani insanımızın çalıştığı işini, oradan elde ettiği gelirini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programlarımızın etkinliğini artırarak hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç, açıkta, umutsuz kalmadığı bir sistemle hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Salgın döneminde üretim ve lojistik gücümüzün cazibesi artmış, ihracatımız rekor üstüne rekor kırarak büyümüştür. Ukrayna kriziyle birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. İnşallah bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz. Seçim sürecine hem bu sıkıntılar hem bu fırsatlarla birlikte giriyor olmamız, kendimizi doğru şekilde anlatarak her kesimden insanımızın gönlünü kazanmamızın şart olduğuna işaret ediyor. Bu konuda en büyük desteği de sizlerden bekliyoruz.



İnşallah hep beraber, kol kola, yürek yüreğe vermek suretiyle 2023'te hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te Cumhur İttifakı'nı çoğunluğa geçirerek Türkiye'yi hak ettiği yere inşallah çıkartacağız. Ülkemizin son 20 yılına nasıl eserlerimizle mührümüzü bastıysak 2023'ten başlayarak geleceğine de yine biz damgamızı vuracağız. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin."



Toplantıda parti üyeliği bulunan eski bakan, milletvekilleri ve il başkanları yer aldı.