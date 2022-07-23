Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de metal işçilerine seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu önemli tesisi Türkiye ekonomisine kazandıran Mamur ailesine milletim adına teşekkür ediyorum. Ankara, Yerköy, Kyseri tren hattı projesinin de temelini atacağız.



Dünya büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Küresel enflasyon insanlığın öncelikli sorunlardan biri. Gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyon yanında istihdam gibi sorunlarla ad uğraşıyor. Gelişmiş ülkeler hayatın gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Vatandaşlarını ölüme terk edenler işsizlik ve hayat pahalılığı karşısında aynı davranışı sergiliyor.

"İSTER İSTEMEZ ETKİLENİYORUZ"

Küresel ekonomik sorunlardan biz de ister istemez biz de etkileniyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini kurmasına verdik. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Önceliğimiz istihdamın artmasıdır. İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz. Daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın bir değere ulacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz.

"SABIR BEKLİYORUM"

Enflasyonun üzerinde artışlar yaptık. Gelimeleri göz önünde tutarak memur ve emekli maaşlarıyla birlikte asgari ücreti yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Kurban Bayramı'nda yolları görmedik mi? Otomobilden nakliye TIR'larından geçilmiyordu.



Dün İstanbul'da önemli bir başarıya imza attı. Ukrayna tahılının Karadeniz'den sevk edilmesi için anlaşmayı yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gıda trafiğiyle krizin aşılmasına katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız.

"HOKKABAZLIKLA SİYASET YAPMAYIN"

Siyaset adı altında bozgunculuk yapan gafillere sesleniyorum. Yalanla hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlara harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın."