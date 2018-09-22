Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılımının ardından Kasımpaşa'ya geldi.
Burada Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.
Vatandaşlar, çıkışta Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca esnaf ziyaretlerinde bulundu, bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Kasımpaşa'da esnaf ziyaretinde bulundu, kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.