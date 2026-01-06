Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.