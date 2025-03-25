Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine küfürlü slogana ortak tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 kişinin tutuklanmasına yönelik protestolar sürüyor.



Dün akşam Saraçhane’deki İBB binası önünde bir kez daha protesto gösterisi vardı. Göstericilerden bazıları, polis ekiplerinin olduğu bölgeye havai fişek ve yabancı cisim attı.



Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. ERDOĞAN'A VE AİLESİNE HAKARET



Bazı eylemciler, belediye güvenlik görevlilerince bariyerler kaldırılarak İBB binasına alındı. Gruptakilerden bazıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ile küfür içerikli sloganlar attı, dövizler taşıdı. 55 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olaylar ilgili 55 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi.

SİYASİLERDEN SERT TEPKİ Söz konusu olayla ilgili bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik zehirli bir dil kullanıldığını belirten Yılmaz, “Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır.” dedi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.” ifadesini kullandı.



“HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR”



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretleri şiddetle kınadı. Altun, “Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.” dedi.



Bu tür grupları kimlerin teşvik ettiğini ve nelere hizmet ettiklerini iyi bildiklerini de vurgulayan Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz. Milletin sabrıyla oynamayın!” ifadelerini kullandı.

Yaşananlara bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik haraketleri lanetleyen Çelik, “Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır.” dedi.



ÖZEL: O KÜFRÜ ANNEME YAPILMIŞ SAYIYORUM



Tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu, “O küfrü kendi anneme yapılmış sayıyorum.” diyerek tepki gösterdi. Siyaseti de itirazı da temiz bir dille yaptıklarını belirten Özel, “Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir.” dedi.



Protesto ve hakaretin birbirine karıştırılamayacağını da vurgulayan Özel, “Küfür etmek hele hele aileye, anneye küfür asla kabul edilemez. O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum.” ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU: TÜM KALBİMLE KINIYORUM



Ekrem İmamoğlu da küfürlü slogana sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum. Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum.” dedi.

ANKARA'DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Dün gece Ankara’da da protesto gösterileri vardı. Ankara'da göstericilere polis, TOMA ve biber gazıyla müdahalede etti, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.



Kızılay'da CHP İl Başkanlığı önünde toplanan grup slogan atıp, pankart ve döviz taşıdı. Daha sonra Atatürk Bulvarı'na çıkmak isteyen grup, kendilerini durdurmak isteyen polisle karşı karşıya geldi. Polis ekipleri TOMA ve bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi alarak, grubun Atatürk Bulvarı'na çıkmasını engelledi. Polis, göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı ve TOMA ile su sıkarak müdahalede edildi. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

ANTALYA’DA ÖĞRENCİLER YÜRÜDÜ



Antalya'da göstericilere polis TOMA ile müdahale etti.



Kentte Cumhuriyet Meydanından Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önüne kadar yürüyüş düzenlendi.



Bu sırada yaşanan arbedede polis göstericilere TOMA ile müdahale etti.



Göstericilerden 25’i gözaltına alındı.



KOCAELİ’DE OTURMA EYLEMİ VE YÜRÜYÜŞ



Kocaeli’de ise önce oturma eylemi yapan grup, ardından yürüyüş yapmak istedi.



Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi.



Bir süre yapılan müzakerenin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, göstericilere TOMA ile müdahale edip grubu dağıttı, 10 kişi de gözaltına alındı.