Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü: Barış yolunda sağlanan ilerleme memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Beyaz Saray'daki üçlü zirve hakkında bilgi vererek, Ermenistan ile normalleşme sürecindeki rolünden dolayı teşekkürlerini iletti.



ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ı arayan Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la gerçekleşen üçlü zirve hususunda bilgi verdi.



Aliyev, zirvede imzalanan ortak deklarasyonun, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına dair anlaşmanın paraflanmasının ve AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesine ilişkin ortak başvurunun, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından önemini vurguladı.



Bu sonuçların elde edilmesinde ABD Başkanı Trump'ın özel rolüne değinen Aliyev, Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan bölgesi arasında engelsiz bağlantı sağlayacak ulaşım hattının, tüm bölgenin kalkınmasına katkı sunacağına inandığını belirtti.



Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kardeş Türkiye'nin oynadığı rolden takdirle bahsederek teşekkürlerini iletti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bölgede barış gündeminin ilerletilmesinde gösterdiği liderlik dolayısıyla Aliyev'i tebrik ederek, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı daima desteklediğini ifade etti.



Görüşmede, Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ihracatının başlamasının olumlu bir gelişme olduğu değerlendirilerek, bunun Suriye'nin enerji güvenliğine ve halkın sosyal refahının güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.



Liderler ayrıca Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin geleceğine dair görüş alışverişinde bulundu.



ERDOĞAN, MAHMUD ABBAS'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.



Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı’da İsrail’e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.