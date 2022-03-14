Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz, Beştepe'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirdik. Çözüme yönelik diplomatik çabaların yürütülmesi konusunda mutabık kaldık. Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.



Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Almanya Türkiye'nin ihracatta ilk, ithalatta ikinci büyük ortağıdır. İkili ticaret hacmini 50 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.