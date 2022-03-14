Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan ateşkes mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz, Beştepe'de baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: KALICI ATEŞKES İÇİN ÇABALARI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya-Ukrayna konusunu ağırlıklı olarak değerlendirdik. Çözüme yönelik diplomatik çabaların yürütülmesi konusunda mutabık kaldık. Kalıcı ateşkesin tesisi konusunda çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz.

Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Almanya Türkiye'nin ihracatta ilk, ithalatta ikinci büyük ortağıdır. İkili ticaret hacmini 50 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz.

Covid salgını sürecinde Özlem Türeci ve Uğur Şahin hem Türkye'nin hem Almanya'nın gururu oldular.

Almanya ile bölgesel konularda yakın işbirliği içinde çalışmayı önemsiyoruz. Almanya'nın AB içinde lider konumdaki ülkelerden biri olduğu şüphesizdir. Türkiye -AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Alman dostlarımızın yapıcı desteğinin devam edeceğini umuyorum. İstanbul'daki Türk-Alman Üniversitesi bizim için ciddi sıçrama tahtasıdır."

SCHOLZ: PUTİN'E ARTIK DURUN DİYORUZ

Almanya Başbakanı Scholz da şunları söyledi: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sürüyor. Yaşanan büyük acıların haberlerini alıyoruz. Saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. En kısa zamanda ateşkesin gerekliliği konusunda hemfikiriz. Siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir. Putin'e artık durun diyoruz. En önemli konu silahların susması."

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"

Scholz, Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu belirterek, "Bunun için teşekkür borçluyuz" dedi.



Almanya Başbakanı, Türkiye ile AB arasında üst düzey diyalog formatlarını devreye sokacaklarını söyledi.



ERDOĞAN: ZELENSKİ VE PUTİN'LE DOSTLUĞU KORUMAK ZORUNDAYIZ

Soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Rusya’dan silah almaya devam edip etmeyeceği sorusuna, şu yanıtı verdi: "Gelecek ne gösterir onu konuşmak erken olur. Ama şartlar ne getirir, ne götürür onu görmek lazım. Biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu korumak zorundayız. Yaptırım konusuna gelince biz BM kuralları çerçevesinde ne gerekiyorsa yaptık. NATO ülkelerinin yapmadıklarını Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık. İnsani yardımları da aynı şekilde gönderiyoruz."