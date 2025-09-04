Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşüyor.



Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 17.00'de Beştepe’de bulunan konutunda bir araya geldi.

Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi başladı.



İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.