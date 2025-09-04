Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konutunda bir araya geldi. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşüyor.
Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 17.00'de Beştepe’de bulunan konutunda bir araya geldi.
Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi başladı.
İki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü. Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.
İki lider son olarak 25 Ağustos'ta Ahlat'ta bir araya gelmişti. Ankara'daki son görüşme ise 10 Temmuz'da Beştepe'de gerçekleştirilmişti.
