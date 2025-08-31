Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çin'de liderlerle yemekte buluştu

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ZİRVESİ



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi bugün başlıyor.



Şi Cinping, iki günlük zirve boyunca 20 dünya liderine ev sahipliği yapacak.

Bu zirve, 2001 yılında altı Avrasya devleti arasında, küresel meselelerde Batı'nın etkisine karşı koymayı hedefleyen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün en büyük toplantısı olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dahil liderler, iki gün sürecek olan zirve için Tiencin kentine ulaştı.



ERDOĞAN, ŞEREF KONUĞU OLARAK KATILIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine, zirveye şeref konuğu olarak katılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.