Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın YKS 'ye girecek tüm gençlere yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan da, yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek tüm öğrencilere yürekten başarılar dilediğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, unutmayın ki bir sınav insanın değerini, hayallerinin büyüklüğünü ya da gelecekte başarabileceklerini belirlemez. Sizler, gösterdiğiniz azim ve gayretle zaten takdiri hak ettiniz. Bu süreçte duaları ve fedakarlıklarıyla evlatlarının yanında olan kıymetli ailelerimize, bilgi ve tecrübeleriyle gençlerimizin yoluna ışık tutan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bütün öğrencilerimize zihin açıklığı, gönül huzuru ve emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin."



MİLLİ TAKIM'A DESTEK MESAJI



Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir paylaşımında, "Milli Takımımıza Paraguay’la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS’ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.