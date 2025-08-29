Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin haftaya Çin'de görüşecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek hafta Çin'de başlayacak Şanhay İşbirliği Toplantısı'nda bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Çin'e hareket etmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEREF KONUĞU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Şanhay İşbirliği Teşkilatı toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin bir açıklama yaptı.

Duran'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping’in davetine icabetle, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine şeref konuğu olarak katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde Tianjin’e ziyarette bulunacaktır. Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacaktır."