Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.



Erdoğan, günübirlik temaslar kapsamında sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı. Putin ve Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

ERDOĞAN: HAVACILIKTA SÖZ SAHİBİ ÜLKE HALİNE GELİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e daveti için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz.

Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz. Havalimanlarımız Avrupa'nın en çok yolcu ağırlayan alanları arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları 124 ülkede 258 şehre sefer düzenliyor.

2.5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT



Temennimizi odur ki, İstanbul Havalimanı tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen havacılık şirketleri arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ihracat rakamlarını her yıl artırıyor. 2018 yıl sonu itibarıyla savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2,5 milyar dolara ulaştı. Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, 2016'da Avrupa Havacılık Emniyet Ajansından TİP Sertifikası aldı. T-129 ATAK helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasındadır. İnsanlı, insansız hava araçlarının üretimi konusunda da kısa zamanda mesafe aldık. 5'inci nesil milli muharip uçak projemiz, TF-X gözbebeğimizdir. Uçağımızın birebir modelini Haziran ayında Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledik, projede geldiğimiz aşamayı paylaştık.

