Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den açıklama

Libya konusundaki zirve için Berlin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Ritz-Carlton Hotel'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına kapalı kısmı 50 dakika sürdü.



Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostum, samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu iş birliğimiz ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, 2019 yılını ikili ilişkiler açısından gayet iyi değerlendirdiklerini belirterek, "S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir. İlk reaktörünün 2023 yılında işletmeye alınması hedefimizde sapma olmaması önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye ile Rusya bakımından, 2020 yılının modern dönemdeki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılına tekabül ettiğini hatırlatan Erdoğan, "2020-2021 dönemini karşılıklı tarih yılı ilan ederek taçlandırabileceğimize dair düşüncemi İstanbul'daki görüşmemizde sizlere aktarmıştım. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın tarihini de en kısa zamanda tespit edersek öyle zannediyorum ki çok daha süratle mesafe alırız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ortak çabamız sahada nispi sükunet sağladı ancak girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarfettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Serrac'ı ikna etmek için çok çaba gösterdik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler ve Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucu beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir."

Putin'in konuşmasından satırbaşları:



"İkili ilişkilerde iki taraf için ortak noktalar bulmayı öğrendik. Biz birçok kilit konuda birlikte çalışıyoruz. İleriye doğru ciddi adımlar attık. İstanbul'da ihtilaf taraflarını ateşkese çağırdık."



"Libya taraflarının Moskava'ya gelmesi bence bir başarı. Bundan dolayı dışişleri bakanlıklarımaza teşekkür borçluyuz. Evet bu ortak bildiriyi taraflardan biri kabul etmesede, bu bir başarıdır. Libya'da bu çatışmayı bitirmek istiyoruz."



CEZAYİR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Konferansı öncesi liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Erdoğan'ın ilk görüşmesi ise Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbuni ile gerçekleşti.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen Zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Tebbun ile bir araya geldi.



Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme basına kapalı yapıldı.



ERDOĞAN SERRAC'LA GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile de görüştü.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 13.40'ta Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Tegel Havaalanı'nda, Almanya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Konrad Arz von Straussenburg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.



Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e geldi.