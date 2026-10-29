Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında 24 saat içinde ikinci kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13’üncü Zirvesinin Ankara’da düzenleneceğini, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya’da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, dün de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti . Bugünkü görüşme iki lider arasında 24 saat içinde gerçekleştirilen ikinci görüşme oldu.