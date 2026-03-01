Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü
01.03.2026 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'da Prens Selman ile bir araya gelmişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.
Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.