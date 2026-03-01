Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ve Kuveyt Emiri El Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek son durumu değerlendirdi.

Erdoğan, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.



KUVEYT EMİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ



Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.