Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela halkının yanındayız, Trump'a hassasiyetimizi ilettik

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yönelik yaptığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye ve Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

“TRUMP'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM”



Venezuela ile dost ülke olduklarını ve bugün de aynı anlayışla devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Trump'la telefonda yaptığımız görüşmesinde de ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini ilettik, Venezuela istikrarsızlığa sürüklenmemeli, Venezuela halkının yanındayız” diye konuştu.

2026 BURS VE KREDİ MİKTARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında geçerli olacak burs ve kredi miktarını da duyurdu.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisans öğrencilerinde4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Bölgemizde ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir seneyi geride bırakarak, büyük umutlarla 2026'yı karşıladık. Yeni yıl insanlığa hayırlar getirsin.



-86 milyonluk bir aileyiz. Hangi görüşten olursak olalım hepimiz şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın sevdalısıyız. Tefrikayı, fitneyi, bozgunculuğu kapımıza yaklaştırmadan ebedi kardeşliğimize sıkı sıkı sarılmalıyız. Bizi ayırmak isteyenler başarılı olamayacak. Söz konusu Türkiye olunca, Türkiye'nin huzuru olunca ayrılıkları bir tarafa bırakıp birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz. Sarsılmaz bir duvar gibi olacağız. Kim ortak değerlerimizi hedef alıyorsa, aramızdaki rabıtayı zayıflatmaya çalışıyorsa; Türk milletinin dostu değil, yeminli bir hasmıdır.

Türkiye düşmanlarının sinsi tuzaklarına düşmeyeceğiz.

-Terör belası emperyalist bir prangadır. DEAŞ'ından FETÖ'süne,DHKP-C'sinden PKK'sına gayrimeşru yapılar aparat olarak kullanılmıştır. Terörsüz Türkiye sürecini devam ettirerek sorunu kökten çözeceğiz. Ülkemizin önünde aralanan fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkanın sabote edilmesine izin vermeyeceğiz.

-Gazze'de Suriye'ye nerede bir haksızlık, zulüm varsa tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk.

-Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı, popülizm yapıyor. Neyi savunduğu bile belli değil. CHP liderinin isabetli tek bir öngörüsü yok. Tek bildiklerimizi bizim ak dediğimize kara, doğru dediğimize yanlış demektir. Muhalefet 'İktidar yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun' diyemez.

-Türkiye ile yakın dostluk ilişkisi olan bir ülkede müessif hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanının aklına ilk gelen bize saldırmak oluyor.

-Uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz. Hem Türkiye hem dost Venezuela halkı için en iyisi neyse onu yapmanın gayretindeyiz. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir. Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukunun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır.

-Yıllık enflasyon 49 ayın en düşük seviyesine indi. Burada da kalmayacak, enflasyonu daha düşük seviyelere çekeceğiz.



-2026'da burs ve kredi miktarını yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz.