Cumhurbaşkanı Erdoğan: Venezuela'nın yanındayız

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , sosyal medya hesabından Venezuela halkı için taziye mesajı yayımladı.

"Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye 'nin Venezuela halkının yanında olduğunu sözlerine ekledi.

DURAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.

"Venezuela’da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Duran, "Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum." dedi.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dost Venezuela halkına ve Hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Yerel saatle 18.00 sıralarında meydana gelen 7,2'lik ilk depremden 40 saniye sonra 7,5'lik deprem , halkı sokağa döktü.

Başkent Karakas'ta yıkılan binalar var.

Depremlerin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Moron kasabası yakınları. Karakas kentine 160 km mesafedeki 7,2'lik ilk sarsıntı, 22 km derinlikte kaydedildi.

Saniyeler sonra aynı bölgede 10 km derinlikte 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Başkentte bazı binalar yerle bir oldu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, en az 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Olağanüstü hal ilan edilirken başkentteki Simon Bolivar Havalimanı da yıkıntılar nedeniyle kapatıldı. Büyük paniğin yaşandığı deprem sonrası çok sayıda bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İletişim hatlarında kısa süreli kesintiler yaşanıyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Amerikan Başkanı Donald Trump da sosyal medya paylaşımında, "gelen ilk bilgilerin hiç de iyi olmadığını" ifade etti.

"Tüm kurumlara hızlıca harekete geçme talimatı verdim." diyen Trump, "İki büyük deprem vahim boyutta can kaybına yol açtı." dedi.