Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da: İkili görüşmeler devam edecek

Bugün NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümünün üçüncü ve son günü. Zirveye katılmak üzere Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine yoğun bir programı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da: İkili görüşmeler devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de: NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı

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NATO'nun Liderler Zirvesi devam ediyor.

Zirvede bugün müttefikler, sabah oturumunda Washington'a davet edilen Asya-Pasifik ülkeleri başta olmak üzere ortaklarıyla bir araya gelecek.

Daha sonra NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında ikili görüşmeler de var. Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer ile ikili görüşme yapacak.

Erdoğan, görüşmelerini tamamladıktan sonra basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelecek ve ardından 'ye hareket edecek.

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