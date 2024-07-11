Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da: İkili görüşmeler devam edecek

NATO'nun Liderler Zirvesi devam ediyor.



Zirvede bugün müttefikler, sabah oturumunda Washington'a davet edilen Asya-Pasifik ülkeleri başta olmak üzere ortaklarıyla bir araya gelecek.



Daha sonra NATO-Ukrayna Konseyi toplanacak.



İKİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında ikili görüşmeler de var. Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer ile ikili görüşme yapacak.



Erdoğan, görüşmelerini tamamladıktan sonra basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelecek ve ardından Türkiye'ye hareket edecek.