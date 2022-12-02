Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan habere en fazla maruz kalan ülkeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim araçlarının büyük dönüşümler gerçekleştirdiği bu dönemde dijital zorbaların toplumun korumasız kesimlerini tehdit ettiğini söyledi. ''Yalan habere en fazla maruz kalan ülkeyiz'' diyen Erdoğan, ekim ayında yürürlüğe giren Sosyal Medya Kanunu'nun önemine dikkat çekti.
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