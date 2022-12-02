Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan habere en fazla maruz kalan ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim araçlarının büyük dönüşümler gerçekleştirdiği bu dönemde dijital zorbaların toplumun korumasız kesimlerini tehdit ettiğini söyledi. ''Yalan habere en fazla maruz kalan ülkeyiz'' diyen Erdoğan, ekim ayında yürürlüğe giren Sosyal Medya Kanunu'nun önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan habere en fazla maruz kalan ülkeyiz

İlişkili

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

Cumhurbaşkanı , İletişim Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. 


TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...