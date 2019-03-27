Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu mitinginde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bize umut oldunuz, güç verdiniz sizlere daha iyi hizmet için cesaret verdiniz. Durmak yok mücadeleye devam dediniz. Milletin adamına partisine sahip çıktınız. Siz bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dik durdukça hiçbir fani güç bize emir, direktif veremez. Bolu milletimizin cesaret sembolüdür. Bolu ebedi ve ezeli kardeşliğimizin tapusudur.

''SİZİN OYLARINIZLA HADLERİNİ BİLDİRMENİZİ İSTİYORUZ''



16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Binlerce TIR silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. Bunun için sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha rekor destek bekliyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere sizin oylarınızla hadlerini bildirmenizi istiyoruz. Öyle bir gürleyin ki Gazze'deki Filistin'deki Yeni Zelanda'daki kardeşlerimizin yaralı gönüllerine şifa olsun. Biz Türkiye'ye Türk milletine sevdalı bir kadroyuz.



''KİBİRLE GELEN AK PARTİ KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ''



Kibirle gelen burnu havada gelen AK Parti kapısından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de biz onu içimizde tutmayız. Bizim kapımız tevazu gayret kapısıdır. Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil milletin istikbali için bulunuyoruz. Bugüne kadar asla tepeden bakmadık bakmayız. Her kim bizi tanımak istiyorsa son 17 yılımıza göz atsın.



''YALAN SÖYLEMEK BAY KEMAL İÇİN ÇOK KOLAY''

Bay Kemal o Bolu Tüneli'ni sizinkiler acaba patates deposu mu yapsak yoksa doğalgaz mı enjekte etsek bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Bay Kemal senin daha çok ders alman lazım. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık. Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır. Biz hep zoru başarmak için çalıştık. Geçenlerde CHP'nin Burdur Belediye Başkanı 'Seçim dönemlerinde atıp tuttuk ama hiçbirini yapamadık' dedi. CHP popülizmini ifşa ettik. Bir başkası Hatay'da 'Oy yoksa hizmet de yok' diyerek CHP'nin belediyecilik anlayışını ortaya koydu. Defalarca yüzde 40 alamazsam bırakırım dediği halde bir kez bile sözünün eri olamadı. Man Adaları dedi davayı açtım 2,5 milyona mahkum oldu şimdi istinafta karar geldiğinde parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bu adamdan hiçbir yere yar olmaz hiç olmazsa bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle güzel bir adım atalım. YPG bize saldırmaz dedi bu şahıstan başka ne umulur? Gençler 15 Temmuz gecesi havalimanına iniyorum 23.15'te Bay Kemal havalimanında FETÖ'cüler bunu oradan alıyor tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne kaçırıyorlar. 01.15'te de ben damadım eşim havalimanına iniyoruz 16 saat oradan darbeye karşı bu işi yönetiyoruz. Haberim olsaydı ben de orada beklerdim diyor. Hayatı yalan.

''CHP'Yİ 9 SENEDE KANDİL'İN PENSİLVANYA'NIN KUKLASI YAPAN BİR GENEL BAŞKANDAN...''

Bakın eserlerle konuşuyorum. Atatürk'ün partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren zattan ne bu ülkeye ne de Bolulu kardeşlerime hiçbir hayır gelmez. 95 yıllık CHP'yi 9 senede Kandil'in Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez. Onların Bolu'daki adaylarından da Bolu'ya bir şey gelmez.

''BAY SEZAİ IRAK'IN KUZEYİNDE KÜRDİSTAN VAR DEFOL ORAYA GİT''

CHP kimlerle kol kola görüyorsunuz değil mi? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge yok. Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan Bay Sezai Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al. Bay Kemal de onunla beraber takılabilir. Çok da farkı yok zaten. Bay Sezai'nin küstahlıklarını sineye çeken, bölücülere boyun büken birisi CHP'yi temsil edemez. Açıkçası bu tehdit dili en fazla CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimi aslında rencide ediyor. 'Ankara'da verilen oyların hesabını verecek' diyor Bay Sezai. Ankara'da Yavaş'a verilen oyun nereye gittiği ortaya çıkıyor mu? Sahte senet işini yürüten Yavaş var.

''17 YILDA BOLU'YA 12 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK''

17 yılda Bolu'ya 12 katrilyon yatırım yaptık. 155 bin dekar araziyi sulayacak Tekke Barajı'nın inşaatı devam ediyor. Bu yıl içinde bu barajı hizmete alıyoruz. Bolu her şeyin en iyisine layıktır. Bolu'ya belediye başkanı olarak vizyoner dürüst çok çalışkan bir dava arkadaşımız aday gösterdik. Fatih Metin kardeşim milletvekilliğinin yanı sıra Ankara'da bakan yardımcısı sıfatıyla da çok ciddi tecrübeler edindi.



''KANADININ BİRİ KIRIK OLAN KUŞ UÇMAZ''



Kanadının biri kırık olan kuş uçmaz. Yerel yönetim ile hükümetin aynı ufka bakması çok önemli. Maalesef bu uyum olmadığı zaman hükümet olarak attığınız adımlar da yarı kalır. Yerel yönetimde hükümetle eğer dayanışma içinde olmayan bir yerel yönetim olursa onun da yapacağı pek bir şey olmaz. O şehrin o ilçenin belediye başkanı istemeyince arzu edilen neticeler gerçekleşmiyor. Türkiye'nin son 17 yılda elde ettiği başarılarda hükümet ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının payı büyük.''