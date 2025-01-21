Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınla ilgili bilgi aldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgil tüm kutum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü dile getirdi. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdülaziz Aydın ile görüşüp bilgi aldığını ve gerekli talimatları verdiğini belirtti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü sözlerine ekleyen Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli görüşmeleri yapıp talimatlar verdiğini dile getirdi.
"Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır." açıklamasında bulunan Altun, yangına ilişkin dezenformasyon konusunda uyardı.
Altun, "Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır." dedi.
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