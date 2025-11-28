Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda yanlışlara son verdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada güvenlik güçlerine seslenerek "Kendisini devletin üstünde gören sokak çetelerine, evlatlarımızı bize karşı kullanan örgütlere nefes aldırmayın." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİR DÖNEM VAHİM HATALAR YAPILDI"

Erdoğan terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"-Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunun daha da büyümesine daha karmaşık hale gelmesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ maalesef zarar gördü. Bunun sancısını ise halkımızla birlikte görevine en güzel şekilde yapmaya çalışan güvenlik kuvvetlerimiz çekti.

-Kendini hukukun, kanunların ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarından dolayı hepimiz ciddi zorluklarla karşılaştık. Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını, millet ve devlet olarak birlikte ödedik.

-Yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına eyvallah etmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

"23 YILDA YANLIŞLARA SON VERDİK, HATALARI TELAFİ ETTİK”

-Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.

-Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliği arkasına saklanarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik.

-Güvenlik kuvvetlerimizin gücü kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir.

-Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Milletin huzuruna güvenliğine kasteden kim olursa olsun gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifenizdir.

-Kendisini devletin üstünde gören sokak çetelerine, evlatlarımızı bize karşı kullanan örgütlere nefes aldırmayın."