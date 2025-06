Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan konutlar kader birliğimizi gösteriyor

Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve kendimizi topladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı. Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, dualarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız.

"AZERBAYCAN MAHALLESİ DOSTLUĞUMUZU GÖSTERİYOR"



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Size Azerbaycan halkının en samimi selamlarını getirdim." dedi.



Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Aliyev, "Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında; Türkiye de her zaman Azerbaycan'ın yanında. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuz gösteriyor." dedi.



Azerbaycan'dan gelen ekiplerin deprem zamanı 53 kişiyi enkaz altından sağ kurtardığını anlatan Aliyev, "Kurduğumuz iki sahra hastanesinde 3 bin 200 kişiye Azerbaycan doktorları tarafından tıbbi müdahalede bulunmuştu." dedi.



"TÜRKİYE'NİN BİZİMLE OLMASI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI"



İkinci Karabağ Savaşı'nın başladığı ilk saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a desteğini gösterdiğini anlatan Aliyev, "Türkiye halkının bizimle beraber olması bizim gücümüze güç kattı." ifadelerini kullandı.



Aliyev, "Biz iyi günlerde de kötü günlerde de her zaman birbirimizin yanındayız. Bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, dünya çapında önemli bir faktördür." diye konuştu.