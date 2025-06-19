Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan konutlar kader birliğimizi gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

6 Şubat depremlerine değinen Erdoğan, "Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve kendimizi topladık." dedi.

Geleceğe güven veren projeler yaptıklarından bahseden Erdoğan, "Sosyal donatı alanları alt yapı projeleriyle yeni yasam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları yeniden ayağa kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Biz hükümet olarak asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Onlar didişirken kavga ederken biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün burada bir millet iki devlet şiarının somutlaşmasına bir kez daha şahitlik ediyoruz. Biz aynı bayrağın gölgesinde dua eden bir milletin iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız. İlham kardeşime ve heyetine teşekkür ediyorum.



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kader birliğinin en somut örneklerinden biri açılışını yaptığımız konutlardır. Geçmişten bu güne çok acı hatıralarımız oldu. 11 ilimizde gördüğümüz yıkım hepsinden ayrıldı. 53 bin 735 canımızı toprağa verdik.

Yaşadığımız imtihan karşısında bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Milletimizle gönül gönüle verdik ve kendimizi topladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına ilk koşanlardan biri can Azerbaycan'dı. Felaketin haberini alır almaz 'Seninleyim Türkiye'm' diyerek arabasının tavanına varını yoğunu sararak milletimize yardım etmeye çalışan, dualarıyla acımızı paylaşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutamayız.

Buradaki gibi projelerde geleceğimize güven verecek yeni ortamlar inşa ediyoruz. Sosyal donatı alanları alt yapı projeleriyle yeni yasam alanları kuruyoruz. Tarihi alanları yeniden ayağa kaldırıyoruz.

"DEPREMİN AÇTIĞI YARALARI SARMA DERDİNDEYİZ"

Biz hükümet olarak asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. İktidarlığımızın hiçbir döneminde milletimize düş kırıklığı yaşatmadık. Bu anlayışla deprem bölgesini devasa şantiye alanına çevirdik. Felaketin ilk gününden bu yana Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı inşa ettik. 100 binler mimar, mühendis işçi kardeşimiz çalıştı. Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken biz alt yapısı üst yapısıyla tamamladığımız konutları hak sahiniyle buluşturuyoruz.

2 MİLYON LİRALIK YATIRIM



Deprem bölgemizde 2 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 584 milyar liralık kaynak ayırdık. Yıl sonunda tüm şehirlerimiz yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç milli mücadeleyle eşdeğerdir. Ne diyorlardı 'Hüküğmet bu enkazın altından kalkamaz'. Azimle çalışıyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ



Muhalefet gerçekten acınacak halde. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzade kardeşimizin karde arkadaşı olacağız. Biz şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız. Onlar didişirken kavga ederken biz Kahramanmaraş ile birlikte tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz."