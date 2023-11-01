Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak için yarın Kazakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı , 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılacak.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan 'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak.

Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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