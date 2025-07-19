Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın KKTC'ye gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı 'ın, törenlere katılmak üzere yarın 'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geleceğini ve 'nin katkılarıyla hayata geçirilecek bazı projelerin temel atma ve açılış törenine iştirak edeceğini belirtti.

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