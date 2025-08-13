Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı kapanışında bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



AK Gençler olarak emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahçup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın, bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız.

"ÜÇ AYDA 130 BİN YENİ ÜYE KATILDI"

AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye'nin en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti'dir. ençlerin demokrat amcası olarak pohpohladıkları rakibimizi gençlerimizin desteğiyle sandığa gömdük. Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti.

"PARTİMİZE KATILIMLAR OLACAK"

Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

"SİZE GÜVENİYORUM"

Sevgili gençler, sizler hem ülkemizin hem de partimizin güçlü teminatısınız. Genç arkadaşlarımla aynı ufka birlikte koşmaktan kıvanç duyuyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yükselteceğinize yürekten inanıyorum.

"EN BÜYÜK DEVRİMLER GENÇLERLE YAPILDI"

Tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına veya gençlerle yapıldığına şahit oluyoruz. Her biriniz Sultan Fatih'in, peygamber efendimize müjdesine mahzar olduğu yaştasınız. Bu salondaki gençlik inşallah Mekke'ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek ordu ile aynı hedefe yürüyen bir kadrodur.

"BİZ ÖDEVLERİMİZİ İYİ YAPTIK"

Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı cezaevine girerken, milletime şu sözlerle seslenmiştim; '2000'li yılların Türkiyesi sizin, aydınlık ve güzel Türkiye'niz olacak. Ama bunun için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben kendi adıma içeride çok çalışacağıma söz veriyorum. Siz de okullarınızda sıkı çalışın. İyi mühendisler, öğretmenler, yöneticiler, iyi hukukçular olmak için çok iyi çalışın. Ben şimdi ödevimi yapmaya gidiyorum. Sizler de ödevlerinizi iyi yapın' demiştim.

Biz ödevlerimizi iyi yaptık. Gençler bize verdikleri söze sadık kaldı ve ödevlerini iyi yaptı. Rabbime hamd olsun ki; şahsıma sizin gibi mücadele arkadaşları verdi. Siyasi hayatım boyunca gençlerle yol yürümeyi şeref saydım.

"24'ÜNCÜ YAŞIMIZI GURURLA KUTLAYACAĞIZ"

23 yıldır Türkiye'yi yönetiyoruz. İnşallah yarın 24'üncü yaşımızı gururla kutlayacağız. Bu zorlu yolculukta engelleri birlikte aştık, saldırıları birlikte göğüsledik, ihanetleri birlikte püskürttük. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİYORUZ"

Terörsüz Türkiye'yi sabırla, samimiyetle inşa ediyoruz. 'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi engeli çıkartırsa çıkarsın, sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

CHP Genel Başkanı, partisini saran rüşvet düzeniyle uğraşmayı bıraktı AK Parti Gençlik Kolları'nı hedef almaya başladı. Sizlere sataşıyor. Kendince polemik üretmeye çalışıyor. Söylemlerine bakıyoruz, hiçbir derinlik yok. Kurduğu cümlelere bakıyoruz, hiçbir mantık örgüsü yok. Siyasetin kalitesini artıracak, gençlere ufuk çizecek hiçbir beyanını maalesef bulamıyoruz. Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor.

"ÖZEL'İN MEMNUN OLMADIĞI ANLAŞILIYOR"

Bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaşıyordu, sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Bunda da istikrar sağlayamadı. Şunu da tüm samimiyetimle söylemek isterim; biz CHP Genel Başkanı'nın yaşadığı bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, diğer tarafta diyet borcundan dolayı bu soygunu savunmak zorunda kalmanın utancı sayın Özel'in dengesini fena halde bozuyor. 100 yıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi, sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor.

"CHP AHTAPOTUN KOLLARINDAN KURTULACAK"

Bantla kapatılmayan yolsuzlukları her gün lafla kapatmaya çabalamak kolay bir iş olmasa gerek. Hani derler ya; aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık diye... CHP Genel Başkanı'nın ahvali de tam olarak bu. Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken halen turpların büyüğünü sorması pişkinlik değilse utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir.

Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP ahtapotun kollarından, Türkiye safralarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek."