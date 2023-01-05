Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette de dijitalleşmenin öncüsü olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak kuruluşlarından bu yana geçen sürede, vatandaşla hep yakın iletişimde olduklarını hatırlattı ve ''Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz.'' dedi.

Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:



''Diğer partiler vatandaşımızı sadece seçimden seçime hatırlarken biz 7/24 hal hatır sorduk, soruyoruz. Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. 6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezlerinde mekik dokurken biz vatandaşımızla kucaklaşıyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına boş laflarla çıkarken biz müjdelerle hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

Birileri kavga gürültüden başını kaldıramazken biz 85 milyona ulaşıyoruz. 25-30 yıl öncesinin teknolojisini 'İnsanımız teknoloji görsün' diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine format atmasını tavsiye ediyorum. Teknolojide çok büyük oranda dışa bağımlı ülkeyi her alanda söz sahibi ülke konumuna getirdik''