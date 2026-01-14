Cumhurbaşkanı yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı
14.01.2026 20:29
Son Güncelleme: 14.01.2026 20:33
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcilerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Külliyedeki akşam yemeği basına kapalı gerçekleştirildi.
Yemeğe, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da katıldı.