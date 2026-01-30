Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Rüşvet almadıysanız bu telaş hali neden?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni”nde konuştu.

Erdoğan, 23 yılda yaptıkları eserleri anlatıp “Yatırımlarımızla Türkiye'yi güçlendiriyoruz.” dedi. Göreve geldiklerinden bu yana 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometre çıkardıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye tepki gösterdi.

“Bize ‘Bu yollar bozulur’ dediler." diye konuşan Erdoğan, “Ana muhalefetin tek icraatı para kuleleri." diye konuştu.

“30 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Yatırımlarımızda Türkiye'yi güçlendiriyoruz.

AK Parti olarak 23 yıldır halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla hareket eden bir kadroyuz. 2002'den bu yana ülkemize her kulvarda ipi göğüslettik. Başarıdan başarıya koştuk. Hiçbir zaman başkalarıyla değil, kendimizle yarıştık. Bu vatana aşkla hizmet etmenin çabasındayız.

Eski Türkiye'yi bilen herkes, iktidarımızın başarı hikayesi yazdığı, çağ atlattığı alanların en başında ulaştırma vardır. Ulaşımda bir yandan proje ve yatırımlarımızla alt yapıyı güçlendirirken yolcu sayısını en yüksek seviyeye getirdik. Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometreydi. Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. 23 yılda 30 bin kilometreye çıkardık. Karayolu ulaşımında destan yazdık.

MUHALEFETE TEPKİ

Takoz sıfatını tahrik etme amacıyla kullanmıyoruz. Sadece durum tespitinde kullanıyoruz. 23 yılda yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştıklarını ifade ediyoruz.

Yapılan her hizmeti karalayan hizmet ve eser düşmanı muhalefet bize demediğini bırakmadı. Muhalefet eser ve hizmet düşmanı. Bu yollar çabuk bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz dediler. Petrol lobisine hizmet ediyorlar dediler. Atmadıkları iftira vermedikleri soru önergesi kalmadı. Eğer biz bunlara kulak assaydık bugün burada olamazdık. Türkiye'ye şu manzarayı yaşatamazdık. Vizyonsuzlar korosuna aldırmadık. Sadece milletimizi dinledik. Hizmet etmeye odaklandık ve bölünmüş yol projesini başlattık.

Milletimizin yolunu açtık. 86 milyonla sırt sırta vererek yol destanı yazdık. Bize inanan, güvenen milletimize bugün bir kez daha teşekkür ediyoruz. Rabbim ömür verdikçe durmak yok yola devam diyorum.

“NAKİT VE YAKIT İSRAFINI ÖNLEDİK”

Bütün bu yolları yaparak ulaşımda nakit ve yakıt israfını önledik. Araç yıpranmalarını en aza indirdik. Hayatın her alanında ilave katma değer üretilmesini sağladık. Şehirlerarası seyahat eziyet olmaktan çıktı. Otobanlarlar, YHT'lerle, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Selim Köprüsü ile nice devasa yatırımlarla Türkiye bölgesinin en avantajlı ülke haline geldi.

Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse 0'a indirdik. Değeri, maliyeti, kazancı parayla ölçülemez. Hizmet sevdalısı bir kadro olarak bunları yeterli görmüyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, eserimiz var. 23 sene önce 6 bin 101 km ile başladığımızda bizi hayal kurmakla itham eden olmuştu. Bugün 30 km'yi aşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tekerlek yolda kalmayacak.

CHP'YE TEPKİ: YÜZLERİ KIZARMIYOR

Bizimle ana muhalefet arasında fark, onlar iş üretmekten acizdir, Millete vizyon kazandırmaktan acizdir. Para kuleleri, baklava kutuları dışında işte bizim eserimiz diyebilecekleri hiçbir icraatları yok. Önlerine geleni haraca bağlamışlar. Yola, köprüye, metroya, otobüse harcanması gereken kaynakları hiç edip keyif sürmüşler. Yüzleri kızarmıyor, bir de çıkıp utanmadan onu bunu tehdit ediyorlar. Yargı mensuplarına, belediye başkanlarımıza hakaret ediyorlar. Kameralar önünde mikrofon tokatlıyorlar. Cazgırlık yaparak suç bastırmaya çalışmasınlar.

Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı en isabetli kararı verecektir. Rüşvet almadıysanız bu telaş hali neden?