Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anayasa çağrısı: Gelin müzakere edelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi'nde Yeni Anayasa Sempozyumu'na katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:



"Darbenin üzerinden 7-8 yıl geçtikten sonra cezaevine girenlerin tamamı serbest kaldı. Bu örnek bile yapılan işin ne kadar göstermelik olduğunun işaretidir. 12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır. Her ne kadar 1987'denm itibaren 23 kez değiştirilmiş ve 2017'de tarihi bir yönetim değişikliğine gidilse bile elimizdeki metin halen bir darbe anayasasıdır.

10 yıl önce TBMM çatısı altında yeni bir anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı bu çalışma muhalefetin yan çizmesi sebebiyle akim kaldı. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma isteğimizden vazgeçmedik. Milletimize verdiğimiz sözün takipçizi olmayı sürdürdük.

Milletimizi hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık. Kendi anayasa metnimizi hazırladık. MHP ve AK Parti dışında yeni bir metin hazırlayan siyasi teşekkül çıkmadı. Muhalefet her fırsatta istismarını yapmasına rağmen dümeni başka tarafa kırıp ortadan kayboldu. Yeni anayasa yerine tutarsız ve anlamsız bir metni ortaya atıp kendi dünyalarına daldılar.



"MÜCADELEYİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız. Yeni anayasa meselesi gündemimizin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor. Türkiye gibi 2000 yıllık devlet geleneğine 73 yıllık demokrasi birikimine sahip bir ülke çok daha iyi bir anayasayı hak ediyor.



"YENİ ANAYASAYA İHTİYACIMIZ OLDUĞU BİR GERÇEK"

Türkiye Yüzyılı iddiamızı hayata geçirmek için alt yapımızı güçlendirmek vizyonumuzu geliştirmek yetmiyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Bizi darbe anayasası gölgesinden kurtaracak olması bile tek başına önemlidir. Tabii ki yeni anayasa Türkiye'yi bir masal diyarı haline getirmeyecektir. Ama yeni anayasanın Türkiye'ye çok şey katacağı gerçektir.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HAZIRIZ"

Önemli olan anayasaları modern dünyanın güzel kavramları ile süslemek değil. Bu metinlere göre uygulamalar koymak önemlidir. Bize düşen sistemi mümkün olan en sağlam en geçekçi en sürdürülebilir bir şekilde kurmaktır. Parlamentodaki tüm gruplarla bunu konuşacağız. Onlar da olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak, Cumhur İttifakı olarak buna hazırız. Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. İlk etapta üç kargo uçağımız, yardımlarla Libya’ya intikal etti. Amacımız, Libya’nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır."