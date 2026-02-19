Ramazan imsakiyesi banner
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanları kabul etti

19.02.2026 17:12

Anadolu Ajansı

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyeleri, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek'i Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.

 

Kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti.

 

Kabulde, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek'in yeni döneme ilişkin Erdoğan'a bilgi verdikleri değerlendiriliyor.

 

Yeni bakanların, bakan yardımcılıklarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir alışverişinde bulundukları belirtiliyor.

