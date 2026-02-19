Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanları kabul etti
19.02.2026 17:12
Anadolu Ajansı
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyeleri, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek'i Beştepe'de ayrı ayrı kabul etti.
Kabuller basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kabulde, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek'in yeni döneme ilişkin Erdoğan'a bilgi verdikleri değerlendiriliyor.
Yeni bakanların, bakan yardımcılıklarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fikir alışverişinde bulundukları belirtiliyor.