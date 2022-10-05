Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir vizyona sahip tek partiyiz

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Siyasette başörtüsü tartışması sürerken gözler bugün Meclis'teki AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hak ve özgürlüklerle ilgili yeni aşama olacak diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret etmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının ilk grup toplantısı için kürsüde...

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Milletvekillerimizin yaz döneminde ve görevlendirildikleri diğer yerlerde gerçekleştirdikleri çalışmaları yakından takip ettik. Kapısı çalınmadık tek bir ev bırakmamak için çalışan sizlere en kalbi duygularımda teşekkür ediyorum. Unutmayın bir sahayı ne kadar sıkı tutarsak, yalan ve yanlışlardan o kadar kurtulacağızdır. Amacımız, milletini seçimden seçime hatırlayanlarla aramızdaki farkı açmak istiyoruz.

''BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKARIZ''

Bizim için kimin ne yaptığının, kimin kiminle olduğunun bir önemi yok. Biz kendi işimize bakacağız. Birileri ülkenin geleceğini düşünmeden dün öyle bugün böyle iki yüzlülük yapabilir.

''YENİ BİR VİZYONA SAHİP TEK PARTİYİZ''

Muhalefetin seçim öncesi ve sonrası olan tavırlarındaki değişiklikleri belediyelerde gördüler. Söz verdiklerini yapmadıkları gibi, bizim yaptığımız işleri de sahipleniyorlar. Milletinin karşısına yeni bir vizyon ve programla çıkan ve çıkabilen tek partiyiz, tek ittifakız.

''SEÇİM MOTTOMUZ: TÜRKİYE YÜZYILI''

Bizi heyecanla dinleyen vatandaşlarımıza bazı gerçekleri açıklayacağım. Sıkı bir düzenlemeyle gündemkileri yasalaştıracağınıza inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'yi tuğla tuğla örüyoruz. Bizim seçim mottomuz ''Türkiye yüzyılı'' Bu kapsamdaki ilk işaretimizi de Meclis'e sunduk.

Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar ama kendi meselelerini bile çözemiyorlar. Biz ise aşk ile hergün çalışmaya devam ediyoruz.

''DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALDIK''

Hastalar ölüyor, hatta rehin alınıyorlardı. Bay Kemal senin gidecek yerin var mı ki? Bütün unutmalarını enflasyon ve ekonomiye bağlayanlarının heveslerini kursaklarında bırakacak düzenlemeler yapıyoruz.

Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, gelir kayıplarını telafi etme sözümüzü aşama aşama yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 11, bu yılın ilk yarısındaki yüzde 7,5 büyüme oranıyla dünyada ilk sıralarda yer aldık. Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar için kullanılan araçları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'un banttan çıkış törenini yapıyoruz.

Dünyanın önde gelen ekonomistleri bizimle faiz konusunda aynı çizgiye gelmeye başladılar''



