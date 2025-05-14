Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımda yeni destekleme modelini devreye aldık"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"YENİ DESTEKLEME MODELİNİ DEVREYE ALDIK"



"Akdeniz kuşağında yer alan bir ülke olarak iklim krizinin etkilerini daha çok hissetmeye başladık. Tüm ülkeler iklim krizi ile yüzleşiyor.



Su, tarım ve hayvancılık politikalarımızı bu gerçeğin ışığında tayin ediyoruz.



Devrim niteliğindeki üretim planlamamızı faaliyete geçirdik.



Hangi ürünün nerede ne kadar miktarda ekileceğine biz karar veriyoruz. Çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını biliyor ve ekim planını ona göre yapıyor.



Üretim planlamasının olumlu neticelerini önümüzdeki 3 yıl içinde daha net şekilde göreceğiz.



Yeni destekleme modelini devreye aldık.



"TARIMSAL HASILATIMIZI 74 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"



2002'de 3,8 milyar dolardan aldığımız ihracat oranını 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Tüm bunları kim yapıyor? 'Tarım bitti' denilen Türkiye yapıyor.



Tarım politikalarımızın merkezinde üretimin temel faktörü olan su vardır. Suya 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaptık. Tarımsal hasılamızı 74 milyar dolara yükselttik.



"86 KARAR ALINDI"



Tarım şurasında 86 karar alındı. Bazı kararları açıklamak istiyorum:



- Orman yangınlarımıza karşı önlemlerimizi artırdık,



- Küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimindeki payını yüzde 35'lere çıkarmak için yeni destek programlarını hayata geçireceğiz,



- Balıkçılık faaliyetlerini güçlendireceğiz ve destekleyeceğiz,



- Tarımsal kurumlar arasındaki iş birliğini artıracağız,



- Tarımsal diplomasi platformları kuracağız,



- Arge merkezleri inşa edeceğiz,



- İleri tarım teknolojileri ile ilgili araştırmaların yürütüleceği bir araştırma enstitülerini hayata geçireceğiz,



- Organize tarım bölgelerini yaygınlaştıracağız,



- Açık kanal sulama sistemlerini, kapalı basınçlı sistemlere dönüştüreceğiz,



- Sulama randımanını yüzde 60'a çıkaracağız."