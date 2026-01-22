Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni düzende kutup başı Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'na açıklamalar bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce çıkanlar şöyle:

“Ekonomimizin büyümesi ve Türkiye'mizin gelişmesine katkı sağlayan; üretim, istihdam, yatırım ve ihracatımızın bu seviyelerine ulaşmasında payı olan herkese canı gönülden şükranlarımızı sunuyorum.

Tek parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü bugün hamdolsun fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda Rabbimizin yardımı milletimizin desteği iç dünyamızın da takdire şayan gayretleri ile Türkiye’yi her alanda şaha kaldırdık.

GÜÇLÜ TÜRKİYE MESAJI: ÖNÜMÜZE ÇIKAN TÜM ENGELLERİ AŞTIK

Büyük, güçlü bir Türkiye için iş dünyamızla beraber yürümeye devam edeceğiz. Ekonomide kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersi bunlara meydan okuyan bir Türkiye'yi gerçeğe dönüştürdük. Önümüze çıkan tüm engelleri aştık.

“TÜRKİYE 21 ÇEYREKTİR KESİNTİSİ BÜYÜYOR”

Büyüme ve ihracatta rekor kırdık. Küresel konumunu günden güne perçinleyen bir Türkiye var. Sadece büyüme ve ihracatta değil istihdamda da oldukça iyi bir yerdeyiz, işsizlik 31 aydır tek hanede seyrediyor.

Ülkenin 23 yılda nereden nereye geldiği ortada, hayal edilip de kazanılan şeyler ortada. Ekonomimiz yüzde 3,7 büyüdü. Türkiye 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GÖRECEĞİZ"

Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025 senesini yüzde 30.9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız.

Atığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecekler. En büyük başarımız deprem konutlarının inşasıdır. Yapamazsınız diyenleri burada da hayal kırıklığına uğrattık. 455 binden fazla konutun kurasını çekip anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Milletimize verdiğimiz bir sözümüzü daha tutmanın bahtiyarlığını yaşadık.

Godot'u bekler gibi yıllardır Türkiye'nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin.

“YENİ DÜZENDE KUTUP BAŞI TÜRKİYE”

Yeni düzende kutup başı Türkiye. Dünya bizim dediğimize geliyor. Özellikle komşumuz Suriye’de olduğu gibi fedakarlıklarımızın emeklerimizin tarihi ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz. Nasıl 13.5 yıl boyunca bizi eleştirenler sırf ülkemize sığınan muhabirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa emin olun aynısı yarın başka alanlarda da yaşanacak.

“EKONOMİK TETİKÇİLERİN KARANLIK SENARYOLARINA PRİM VERMEYECEĞİZ”

Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacaklar.

Birileri umutsuzluk yaymaya çalışabilir. Felaket tellalları 23 yıldır yaptıkları gibi yine karamsar tablolar çizebilir. Ekonomik tetikçilerin karanlık senaryolarına prim vermeyeceğiz.