Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni reform paketlerini devreye alacağız

İstanbul'daki kritik yatırım zirvesi başladı.



Yatırım Danışma Konseyi, 8 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantıda büyüklüğü 3,5 trilyon doları bulan şirketler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye Yüzyılı, yatırım yüzyılı olacak." dedi.

"REFORM PAKETLERİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Yatırım Danışma Konseyi'ni uluslararası iş dünyasının görüşlerini almak amacıyla 2014 yılında oluşturduk.

Ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi.

Bundan sonra da ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak, yeni reform paketlerini devreye alacağız.

"YATIRIM YÜZYILI OLACAK"



Türkiye küresel ticarette güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır.

Devrim niteliğinde adımlar attık. Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye yüzyılı yatırım yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız.



Burada sadece hacim artışından bahsetmiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji kompozisyonunu da genişlettik.

ORTA VADELİ PROGRAM VURGUSU

Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11.sıraya yükseldi.



2002'de 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Cari açığımızın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği, enflasyonun kontrol altına alındığı bir döneme girmiş bulunuyoruz.



Mali disiplinden vazgeçmiyoruz. Son dönemde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verileri (Orta Vadeli) programın çalıştığını ortaya koyuyor.



Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı.



"YATIRIMCILARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Yatırımcılarımız için önem arz birçok konuda çalışmalarımız devam ediyor.

İklim yasası, girişimcilik ekosistemi ve yatırım teşvikleri gibi konulara odaklanan bu çalışmaları yıl bitmeden tamamlayıp yatırımcıların önünü açmayı hedefliyoruz.

Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz.



Meclisi'mizin açılmasıyla iklim kanunu gündeme gelecek. Kanunla sanayimizde yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracağız.

Rekabet gücümüzü artıracağız, 30'dan fazla başlıkta yatırım desteği imkanı sunacağız.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'miz 7 gün 24 saat hizmetinizdedir. İlgili bakanlıklarımız da sizlere destek vermeye hazırdır.

"SEÇİMSİZ 3,5 YIL VAR"

Türkiye'nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3,5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz.

Muhalefetin kendi iç çekişmelerini perdelemek amacıyla gündeme getirdiği seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz."