Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ulaştırma koridorları önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katıldı.

Erdoğan, ulaştırma alanındaki gelişmeleri aktarıp küresel ticaretin yeniden şekillendiğini dile getirdi.

Erdoğan, muhalefete de tepki gösterirken "Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Forumun bir uluslararası toplantıdan öte Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve liderlik kapasitesini tüm dünyaya gösteren önemli bir platfırm olacağına yürekten inanıyorum.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Küresel ekonomide insan ve mal dolaşımını sağlayan lojistik hatlarının önemi her geçen gün artıyor. Bölgemizdeki gerilimler, Hürmüz Boğazı'nda, hava sahalarında çıkan belirsizlikler, güvenli ulaştırma güzergahlarının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin son 22 yıldır, iletişim ve enerji hatlarının gerisinde yatan işte bu yaklaşımdır. Yol medeniyettir dedik. Büyük bir yatırım seferberliği başlattık. İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı iktidar yollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları deniz yollarına ilave ettik. 77 ili birbirine bölünmüş yol ile bağladık.

Küresel ticaret yeniden şekilleniyor.

Ulaştırma yatırımları adeta ekonomimimizin itici gücü haline geldi. Ulaştırma yatırımlarımız hız kesmedi. İletişim ve enerji hatlarına yatırım yapıyoruz.

Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Hava yolunu halkın yolu haline biz dönüştürk. Havalimanı sayımızı 58'e ulaştırdık. İstanbul Havalimanı yılın ilk 5 ayında 32 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı.

MUHALEFETE TEPKİ

Ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manasıyla destan yazdık. Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik.

İftiralarla ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Projelerimizi hayata geçirdik.

Kalkınma Yolu projesine önem veriyoruz. Bir barış projesi olan Kalkınma Yolu bölgesel istikrarın anahtarı. Orta Koridor'un Demiryolu üzerinden ticaret hacmi potansiyeli 75 milyar dolar seviyesinde. Orta Koridor adeta tarihi İpek Yolu.