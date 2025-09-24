Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60'ın üzerine çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"İklim politikalarımız enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik.



Bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz.



Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz".



