Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu. 9 ay süren kapsamlı çalışmalarla aslına sadık kalınarak modernize edilen Savarona Yatı'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti - 1

'SEYİR TESTLERİ DE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında geminin 80 ton asbestten arındırıldığı, tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin de onarıldığı öğrenildi.

Erdoğan'ın ziyareti sonrası yapılan açıklamada, "Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları ise aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı. Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı" bilgilerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti - 2

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