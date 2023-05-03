Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet vardı. Millet İttifakı'nı eleştiren ve ''Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı.'' diyen Erdoğan, ''Önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar şimdi kaç olduklarını saymayı bıraktılar. 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar.'' ifadelerini kullandı.

21 yılda 15 seçim zaferine imza attıklarını hatırlatan Erdoğan, ''Yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. İnşallah sandıklar patlıyor mu? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız. Aldığım resmi rakamla Rize 80 bin kişi ile burada.

''21 YILDA 15 SEÇİM ZAFERİNE İMZA ATTIK''

Beraberce 21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk. Havalimanından yollara köprülerden tünellere nice yatırımları ülkemize son 21 yılda beraberce kazandırdık.



''BAY BAY KEMAL SEN NE YAPTIN?''

Bay bay Kemal sen ne yaptın? Senin referansın var mı?

''14 MAYIS TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAKTIR''

Yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacaktır."

''HAYAL TÜCCARLIĞI YAPMADIK, YALANA BULAŞMADIK''



Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde hayal tüccarlığı yapmadık yalana bulaşmadık, dürüst, samimi olduk. Bu ülke fırıldak tiplerden çok çekti.

''SEÇİM SANDIĞI YAKLAŞTIKÇA BİRİLERİ VAAT BOHÇALARINI AÇTI''



Son günlerde bu tiplerin tekrar arzıendam ettiklerini görüyoruz. Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı.

''ÖNLERİNE GELENE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI DAĞITIYORLAR''

Önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 11,3 LİRA OLDU



Bu yıl yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.

''BUNLAR LGBT'Cİ''

Bay bay Kemal ve ortaklarına şu soruları sormanızı istiyorum: Yalanı boyamayla doğru mu edeceksin? Akıp giden yılana kardeş mi diyeceksin? Şayet aklına gelir de yolu buraya düşerse bay bay Kemal'e bunları sorun. PKK elebaşılarının niçin kendisini desteklediğini sorun. Kandil'deki teröristler 'Biz ne AK Parti'yi ne MHP'yi desteklemeyiz. Biz 6'lı masayı destekleyeceğiz.' diyorlar. Bu teröristlerden bu millete bu memlekete fayda gelir mi? Aile bizde kutsaldır. LGBT gibi sapkın yapıların niçin kendisine oy dilendiğini sorun. Bay bay Kemal LBGT'ci olduğunu biliyoruz İYİ Parti onu da biliyoruz. HDP bunlar hepsi LGBT'ci. Ama AK Parti'nin MHP'nin asla böyle bir sorunu yok. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sorunu yok.

''AİLEMİZİ YARALAMALARINA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Ailemizi yaralamalarına asla müsaade etmeyeceğiz. 75 yaşından sonra niçin kendi mezhep köken bu meseleyi gündeme getirdi?

''AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURUYORUZ''

Fabrikası bile yok dedikleri Togg'un dağıtımına başladık. Milli savaş uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Katarlılara sattılar yalanını söyledikleri Arifiye'deki fabrikada Fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik ve ordumuza teslim ettik. Ortada gaz maz yok dedikleri Karadeniz gazımızı ülkemize rekor bir sürede getirdik. Gabar'da petrol bulduk. Kaynağı kendi doğalgaz ve petrol gelirlerimiz olan bir Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz.

''MİLLETİ LONDRA'DAKİ TEFECİLERE EL AÇAR DURUMA DÜŞÜRMEYECEĞİZ''

Bay bay Kemal ve ortakları gibi bu aziz milleti Londra'daki tefecilere el açar duruma asla düşürmeyeceğiz.



''14 MAYIS'TA YA TERÖRÜN BAŞINI EZENLERİ YA DA FETÖ'CÜ VE BÖLÜCÜLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARI SEÇECEĞİZ''

14 Mayıs seçimleri bir dönüm noktası olacaktır. 14 Mayıs'ta aynı zamanda Türkiye'nin gelecek asrına da hep birlikte yön vereceğiz; ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cü ve bölücülerle iş birliği yapanları seçeceğiz. Tercihimizi ya aile kuruma sahip çıkanlar ya da LGBT'yi başımıza musallat edecekler arasında yapacağız. Kandil'dekilerin bayrağı vatanı ezanı yok. Bunlarla beraber yürüyenler CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer yavrucuklar. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi veriyor muyuz?''