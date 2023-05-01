Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savaş uçağının adını açıkladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız.''

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