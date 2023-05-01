Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savaş uçağının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli savaş uçağının adının ''KAAN'' olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savaş uçağının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı , Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde ''İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı''nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın adının ''KAAN'' olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli savaş uçağının adını açıkladı - 1 ''KAAN'' pistte

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün savunma ve havacılık alanındaki tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz. Karada, denizde, deniz altında, havada, uzayda her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni bir safhasıyla milletimizin karşısındayız.''

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