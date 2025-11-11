Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil vatanı korumak için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'na katıldı.

Erdoğan, bu yaz 17 olmak üzere toplam 160 orman işçisinin şehit verildiğini dile getirdi.

Yeşil vatan için çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “23 yılda 7,5 milyar ağaç diktik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geleceğimize nefes olmak vatanımıza can katmak için buradayız. Yeşil vatanı korumak için çalışıyoruz. Ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi gönderiyorum.

Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil nefes olarak görüyoruz. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz kapsamında gerekli adımları atıyoruz. Bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. BM raporuna göre Türkiye 2020 yılında orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada yer alıyor. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında 3. sıraya çıktık. 23 yılda 7,5 milyar ağaç diktik.

160 ORMAN ŞEHİDİ

17'si bu yaz olmak üzere geçmişten bugüne 160 orman şehidimizi toprağa verdik."