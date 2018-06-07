Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Tarsus'a üniversite sözü vermiştik, bu sözü yerine getirdik. İmzamdan çıktı. Şimdi rektör aramaları safhasında. Son 16 yıldır kimseyi ötekileştirmeden şehirlerimiz arasında ayrım yaomadan çalışıyoruz.

IMF'e olan borcumuz 23.5 milyar dolardı. 2013'te IMF'e borcumuzu bitirdik. IMF bizden 5 milyar borç istedi. Borç alan emir alır dedik. Sonra borçtan vazgeçtiler. Artık eski Türkiye yok. Bugün bu Türkiye başka Türkiye. Hep çelmelere muhatap olduk, artık bunları kırdık. Dik durduk ama dikleşmedik. Sizlerin emanetini yerine düşürmedik. Çukurova Havalimanı yakın zamanda hizmete alacağız.

CHP onları yıkacak öyle diyor. Öbürü biz satacağız diyor. Birinci köprüyü Demirel yapmıştı. O zamanki komünistler satacağız diyordu. Rahmetli Özal da satamazsınız diyordu.

Neyi satıyorsun, neyi yıkıyorsun, neyi kaldırıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer, mezara. Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce' çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur. Bu akşam o sarayda 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim.



Ana muhalefetin adayı 18 yaş altı gençlerin ücretsiz tedavi gördüğünden haberi yok. 18 yaş altı genel sağlık sigortası var Bay Muharrem. Bay Kemal SSK müdürüyken o hastanelerin hali neydi biliyorsunuz değil mi?

Araştırma-geliştirmeden bahsediyor ama Türkiye'de 77 tane teknokent, 900 tane Ar-Ge merkezi olduğunu dahi bilmiyor. Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar. Doğru dürüst milletin içine çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları, kendi kısır dünyalarına hapsoldukları için Türkiye'nin 16 yılda nereden nereye geldiğini fark etmemişler."