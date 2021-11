Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

''En büyük projemiz Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bahçenin dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''İlk olarak 1995'teki belediye başkanlığımızla çıktığımız İstanbul'a hizmet yolculuğumuzu başbakan ve cumhurbaşkanı olarak da sürdürdük. Bu şehri İstanbul'u hak ettiği yere getirmek için attığımız her adımın izlerini beraberce takip ediyoruz. Görüntüsü sefil, insanı mutsuz İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. İstanbul'u içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alan sahip 404 millet bahçesini projelendirdik, bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ MİLLET BAHÇESİ DÜNYADAKİ ŞEHİR PARKLARI ARASINDA İLK SIRALARDA YER ALACAKTIR''



43 Millet Bahçesi 17,7 milyon metrekare büyüklüğe sahiptir. 13'ünü İstanbulluların istifadesine sunduk. En büyük projemiz ise Atatürk Havalimanı alanına yapacağımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemiz olacaktır. Atatürk Havalimanı'nda oluşturacağımız Millet Bahçesi inşallah dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır. CHP denince akla çöp çamur çukur pislik gelir. Birileri bu CHP zihniyeti zulüm 1453'te başladı dese de biz 2053 vizyonumuzla fethi yeni nesillerin gönüllerine kazımaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu şehrin tarihine kültürüne potansiyeline enerjisine uygun her adımın her niyetin başımızın üstünde yeri vardır. İstanbul'un maddi manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da gafilleriyle birlikte yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur. Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.

''YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR''

İstanbul'un maddi ve manevi zenginliğini hedef alan her saldırıyı da failleriyle birlikte yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcudur.

MUHALEFETE TEPKİ: HANİ SİZ TERÖRE KARŞIYDINIZ?

Terör örgütünün başı cezaevinde bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de CHP de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız? Ne çabuk manevra yaptınız? Bu ülkeyi teröristlere terör yandaşlarına yeter ki siz millet olarak Cumhur İttifakı'nın yanında olun hiç endişe etmeyin.

''ONLARI DA GÖMECEĞİZ''

Bay Kemal sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol. Onları da gömeceğiz.

BÜYÜME ORANI AÇIKLAMASI

Ekonomimize yönelik tuzakların sancılarını, küresel krizlerin de etkisiyle hala yaşıyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak.

''HEM DEVLET HEM HALKIM KAZANACAK''

İnşallah Karadeniz'den doğalgazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık. Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve tutarlı bir yol haritası oluşturduk.''

VİDEO: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BASKETBOL OYNADI