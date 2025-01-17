Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin çöpe atılması yakındır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



Türkiye'nin amacının Suriye'deki terör örgütlerini tasfiye etmek olduğunu söyleyen Erdoğan, "DEAŞ tiyatrosuyla bölgemizi cehenneme çevirenler bu defa başaramayacak. YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik huzuru önündeki en büyük engeldir. Bu terör örgütü üzerinden tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Bu örgütün de çöpe atılması yakındır." dedi.



Terörü bitirme konusunda Meclis'te bir mutabakat oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adımlarımızda şehit ve gazilerimizin hakkını gözetiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kayseri imparatorların gözdesidir, Selçuklu'nun şaheseridir. Millete hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur. Kayseri'den birlik çıkar, Kayseri'den devlet kurucuları çıkar. Kayseri'den Erciyes'i İstanbul'a görürüp Süleymaniye Camii olarak inşa eden Mimar Sinan'lar çıkar. Ne yapıyorsak Kayseri'nin ve diğer 80 vilayetimizin huzuru ve esenliği için yapıyoruz.

Ülke ve bölgeye dair meselelerde hadi fikriniz yok. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş milyonlarca dostumuzun, soydaşımızın umutlarını kırmayın. Bari ülkenin meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz, gölge etmeyin. Buradan ana muhalefete sesleniyor, bölgemizde bunca sorun varken, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, boş işlerle artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayı bırakın.

Ülkemizin binlerce yıllık tarihi ve beşeri ilişkilerin olduğu Suriye'de yeni bir döneme girildi. Yıllarca bize 'Suriye'den size ne' dediler. Biz getirdikleri eleştirilerin, suçlamaların hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. Amerika'nın, Rusya'nın İran'ın Suriye'de ne işi var demediler.

Biz benzer cümleleri Libya'daki Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımları koştuğumuzda da duyduk. Gazze'de yaşanan insanlık trajedisine karşı sesimizi yükselttiğimizde de karşılaştık. Dirayetli duruşumuza zalimlerin diliyle karşı çıktılar. Muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarına alet olmayı tercih etmişlerdir.

Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. Zalim Esad tasını tarağını toplayıp kaçmak zorunda kaldı.

"YPG'NİN ÇÖPE ATILMASI YAKINDIR"

Türkiye olarak amacımız Suriye'deki terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamak. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye'yi ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurmanın peşindeyse de bu defa başaramayacaklar. YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik huzuru önündeki en büyük engeldir. YPG, başkalarının ajandalarına hizmet ederken son kullanım tarihleri geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış yok.

"AMACIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

Cumhur İttifakının tek bir gayesi vardır. Ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. Bunun dışında hiç bir hesabımız yoktur. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Milletin sinir uçlarına dokunan haber, magazinel haberlerle açıkça oyun oynanmaktadır. Terör duvarının yıkılmasındna rahatsız olanlar yalan ve korku yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar.

Örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapı da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacaktır. Çağrımıza kulak asmaz, emperyalistler adına tetikçilik yapmaya devam ederlerse kendileri bilir. Bizim bölgedeki son militana kadar yok edecek imkanımız, kararlılığımız mevcuttur.

Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak. Türkiye Yüzyılında ne teröre ne de bununla bağlantılı acılara asla yer olmadığını göstereceğiz.