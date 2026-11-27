Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı ile yarın İstanbul'da görüşecek
27.11.2026 21:00
Son Güncelleme: 27.11.2026 21:05
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la yarın İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın ziyaretini duyurdu.
Duran paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.