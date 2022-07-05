Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan geri itmelerle İtalya için de tehlike arz etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti.

İlgili bakanların katılımıyla yapılan zirvede; Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Birçok alanda 9 işbirliği anlaşması imzaladık. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin AB'ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Salgına rağmen ticaret hacmşmiz geçen sene yüzde 34'lük rekor artışla 23 milyar doların üzerine çıktı.

İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Bölgesel ve küresel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele ile İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadelemizi de ele aldık. Sayın Başbakan ile Türkiye- AB ilişkilerini değerlendirdik, İtalya'nın desteği için kendilerine teşekkür ederim.

AB İLE İLİŞKİLER

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Esas olan bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesidir. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.

KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU PLANI

''Burada özellikle Karadeniz koridoru çok önem ifade ediyor. Konu ile ilgili olarak Putin ve Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelimizi devam ettiriyoruz''

''Tahıldı, buğdaydı, arpaydı, ayçiçeğiydi bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim şu anda bu konular da sıkıntımız yok ama dünyada özellikle Afrika’da ciddi sıkıntı söz konusu. Biz bir hafta içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız''

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

''Yunanistan geri itmelerle İtalya için de tehlike arz etmeye başladı''

9 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin huzurunda 9 anlaşma imzalandı.