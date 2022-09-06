Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.



Erdoğan, ilk durağı Bosna-Hersek 'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ege'deki Yunanistan tacizlerine değinen Erdoğan, "Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteriyle gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor" dedi.

Türkiye'nin S-300 hava savunma sistemi ile kilit atılması konusundaki hassasiyetinin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında olduğu için kendilerine onlar da bir çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye'yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz."

"DOĞALGAZ SIKINTIMIZ YOK"

Gelen bir soru üzerine enerji krizine değinen Erdoğan, "Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları, ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım.' noktasına getirmiştir ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır.



Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok."



ERDOĞAN'IN EYLÜL PROGRAMI YOĞUN

Cumhurbaşkanı 3 ülkeyi kapsayan Balkan turunun ardından, 14-16 Eylül tarihleri arasında Özbekistan'a gidecek.



Erdoğan'ın Eylül ayındaki son yurtdışı ziyareti ise Amerika Birleşik Devletleri'ne olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak ve birçok devlet başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek.

