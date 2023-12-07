Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yunanistan’da resmi temaslarda bulunacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in davetiyle Atina’ya giden Erdoğan, Yunan liderle ikili temaslar gerçekleştirecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel ve küresel konular masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

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Cumhurbaşkanı , bugün ’ın başkenti Atina’da resmi temaslarda bulunacak.

Atina’da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in başkanlıklarında ve ilgili bakanların katılımıyla düzenlenecek konsey toplantısında, -Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

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